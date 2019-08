Regnet har roet seg

Det kraftige regnværet som ble spådd for indre deler av Møre og Romsdal har nå roet seg ifølge statsmeteorolog Kristin Seter. – Det har regnet intenst i perioder, men det har kommet aller mest i fjellområder og lite befolket områder, sier Seter. Hun tror derfor det verste er over for denne gang.