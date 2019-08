Kor mange som blir tilsette hos eldreombodet blir avklart i statsbudsjettet, men ombodet skal halde til i sunnmørshovudstaden.

– Treng ei røyst

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) legg vekt på at dei eldre treng ei tydelig røyst som kan tale deira sak.

– Eldreombodet skal sette dei eldre sine behov, interesser og rettar på dagsorden, seier Listhaug.

Eit eldre-, pasient- og brukarombod låg inne i statsbudsjettet for 2019, men det fekk ei lunken mottaking frå fleire hald. Men no er altså regjeringa samde om eit eige ombud for eldre.

– No blir det eit heilt eige ombod som berre skal kjempe for rettane til dei eldre. Det trur eg er ei betre løysing, og dettte fekk vi til saman med Kristeleg Folkeparti, seier ho.

Det var ein heil delegasjon av toppkandidatar til kommunevalet som var med Listhaug for å lansere ombodet fredag.

VALKAMP: En delegasjon av ordførarkandidatar frå regjeringspartia stilte opp for å lansere det nye eldreombodet i Ålesund i dag. Dag Olav Tennfjord (H), Sylvi Listhaug (Frp), Frank Sve (Frp) , Randi Valderhaug Frisfoll (Krf). Foto: Synnøve Hole / NRK

Pensjonistforbundet er nøgde

Mellvin Steinsvoll, fylkesleiar i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er fornøgd med at dei eldre no får eit eige ombod med hovudkontor i Ålesund.

– Det er veldig bra, det er midt i blinken for det vi har jobba med i lengre tid med å få til eit eige eldreombod. Når vi no til og med får det i vårt eige fylke, må det vere bra.

Melvin Steinsvoll er leiar i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Men vil det ha noko reelt å seie for dei eldre?

– Det står att å sjå kva for reiskapar og verktøy dette ombodet får, men vi får tru at det blir blitt eit mandat og høve til å arbeide for dei eldre, seier han.

Sylvi Listhaug er sjølv sunnmøring, men ho avviser at det er grunnen til at eldreombodet blir lagt til Ålesund.

– Det er sjukehus her, Ålesund kommune skal snart slå seg saman med fire andre og blir ein stor kommune i norsk målestokk og i tillegg er det viktig å etablere arbeidsplassar utanfor Oslo, seier ho.

– Men ville det ikkje vere betre å plassere eit slikt ombod nær makta i Oslo, der det har større påvirkingskraft?

– Nei, det er eg usamd i. Vi har datamaskiner, mobiltelefonar og er mobile. Eit ombod kjem til å reise rundt i landet for å snakke med dei eldre og ta opp deira sak. Det kan du gjere sjølv om du ikkje har kontor i Oslo. Det skjer faktisk mykje flott utanfor ring 3 også.