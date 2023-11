Fleire NRK-tipsarar melder om eit jordskjelv på kysten av vestlandet onsdag ettermiddag.

– Vi har fått inn veldig mange varsel, seier seismolog hjå Norsar Bettina Goertz-Allmann.

Ho seier dei har estimert skjelvet til å vere av størrelse 4, og at kjerna ligg kring 60 kilometer vest for Florø i Vestland.

Vakthavande ved Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk ved Universitetet i Bergen opplyser til NRK at dei har målt skjelvet til å vere på 3,9.

Ifølgje EMSC, ein internasjonal organisasjon som samlar inn opplysningar om registreringar av jordskjelv rundt om i verda, er det registrert eit skjelv i Sør-Noreg med ein styrke på 3,3.

Dei fleste som har tipsa NRK er frå nord i gamle Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.

Det er likevel folk som har kjend det so langt sør som Askøy i Bergen og Måndalen i Rauma.

NRK-tipsarar heilt sør på Askøy og nord i Måndalen, nær 200 kilometer unna episenteret, har merka skjelvet.

– Naturkreftene viser seg

Hilde-Bjørg Hermansen Almklov bur i Sundal i Vanylven, heilt sør på Sunnmøre. Ho og mannen kjende skjelvet godt i heile huset.

– Klokka var 12.03 og då kjende eg ei djup during og forstod at det var noko anna enn det vi vanlegvis opplever frå industri i nærleiken, seier Almklov.

– Eg likar eigentleg aldri når naturkreftene viser seg. Vi har hatt stygge opplevinga rmed orkan og mista løa vår. So du har eigentleg ingenting å stille opp med, ein må berre håpe at det går over utan at det skjer skade, seier ho.

Jordskjelvet kjendest godt i Sundal i Vanylven. Foto: Hilde-Bjørg Almklov Hermansen

I Kalvåg i Bremanger var Ane Jørgine Frøyen på fysioterapiklinikken då ho merka ei veldig buldring og risting. Ho mistenkte først at det var noko gale med hennar utstyr.

– Heile rommet rista veldig. Eg skrudde av alt som var av utstyr og sprang ut. Då var det tydeleg at det buldra ute også, seier ho.

Ane Jørgine Frøyen merka skjelvet godt inne på klinikken. Foto: Privat

Ho fortel at ristinga varte i over ti sekund. Dette er første gang ho opplever jordskjelv.

– Eg tykte ikkje det var noko hyggeleg, seier Frøyen.

Ein annan stad i Bremanger, under lunsjpausen i anleggsbrakka, kjende også tømrar Joakim Totland Hauge at det dura i bakken.

– Eg høyrde først eit dunk, og så byrja det å buldre. Brakka står på hjul, so det vart litt rørsle i den, seier han og fortel han ikkje vart særskilt redd.

– Det har vore nokre jordskjelv i det siste, so eg visste kva det var.

Det er berre månadar sidan eit nesten like stort skjelv råka utanfor kysten av Nordmøre: