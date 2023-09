Jordskjelv utenfor Vestlandet: – Jeg kjente at det buldret godt i huset

Jordskjelvet inntraff klokken 21.49 omtrent 80 kilometer vest for Ålesund i Møre og Romsdal.

NRK fikk først opplyst av Forskningsstiftelsen Norsar at styrken ble målt til 3,4. Dette ble senere hevet til 3,6.

Skjelvet hadde en dybde på omtrent 15 kilometer, skriver Norsar på sine sider.

– Det er ikke helt uvanlig, men litt stort i Norge, opplyser seismolog ved Norsar Annie Jerkins.

Hun sier at forskningsstiftelsen jobber med å undersøke skjelvet.

– Et skjelv på denne styrken har mest sannsynlig ikke ført til noen alvorlige skader, men mange har nok kjent det, sier Jerkins.

Jordskjelvvakten opplyser til NTB at de har fått flere henvendelser, og at de er i ferd med å sjekke sine data.

Mange merket skjelvet

NRK har blitt kontaktet av flere som merket skjelvet fra Nordfjordeid i Vestland til flere steder i Møre og Romsdal.

Én av dem er Martine Kaldhol. Hun merket skjelvet godt i Ulsteinvik sentrum.

– Jeg kjente at det buldret godt i huset, litt som et stort steinras. Jeg lurte veldig masse på hva det kunne være, sier Kaldhol.

Hun merket ikke så mye risting, men mest vibrasjoner. Det eneste som rørte seg var en pappkasse.

MERKET SKJELVET: Martine Kaldhol merket skjelvet godt i Ulsteinvik sentrum Foto: PRIVAT

Også 37-åringen Jens Helgheim i Stryn, forteller at det ristet ganske kraftig.

– Jeg satt foran datamaskinen og så begynte gulvet, skrivebordet og data og alt å gynge. Jeg tenkte det måtte være et jordskjelv, sier Jens Helgheim.

– Hvor lenge varte det?



– Det gikk nok 10–15 sekunder. Men tiden er litt vanskelig å telle når du lurer på hva som skjer.

– Har du opplevd dette før?

– Ja, kanskje for halvannet år siden, men ikke så galt som dette.

– Kraftig smell og risting

Sunnmørsposten skriver at flere har ringt dem og fortalt om det mulige jordskjelvet.

– Først var det et kraftig smell, så var det risting etterpå. Det var så kraftig at vi sprang ut, men det var ingenting å se. Jeg tenkte kanskje det var ras, siden vi bor ved et fjell, sier Otto Sandvik i Sandvika mellom Tjørvåg og Moltustranda.