Politiet avfyrte varselskudd under pågripelse

Politiet i Møre og Romsdal stoppet tidligere i dag en biltyv på Kvanne på Nordmøre. Under pågripelsen hadde føreren av den stjålne bilen kjørt inn i politibilen. Politiet skjøt da et varselskudd. Vedkommende ble pågrepet etter et «basketak», ifølge politiet selv. Føreren av den stjålne bilen skal være påvirket.