Pengar til Veibustkrysset i NTP

Veibustkrysset på E39 i Sula er eitt av seks mindre vegprosjekt som blir namngitt i Nasjonal Transportplan (NTP). Det sa Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leiar av transportkomiteen, då han stoppa på Veibust i dag. Han seier at det er sett av rundt 160–170 millionar kroner til prosjektet. Her har dei tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sine planar for Veibustkrysset.

– Dette er prosjekt som skal gjennomførast i løpet av den neste seksårsperioden og som må bli prioritert raskt, seier Gjelsvik.

Strekninga har vore ulykkesbelasta. Han vektla at dette er eit prosjekt som må bli realisert.

– Dette handlar mellom anna om ei stor trafikkmengd, der dette er eit knutepunkt. Det er trafikkfarleg. Det er industri her og det er behov for å realisert dette raskt, seier Gjelsvik.