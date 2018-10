Direkte klokka 11.40: Bisettinga av Joachim Rønneberg

STOR I STORBRITANNIA: Forholdet mellom Joachim Rønneberg og Storbritannia er svært tett. Han var der mellom anna under delar av andre verdskrig. Her er Rønneberg i London i 2013, der han tok imot Union Jack, det britiske flagget, for sin innsats under krigen.

Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB scanpix