Fisken sil er en av lundefuglens favoritter. Både i 2019 og i 2022 har det vært enorme mengder av denne arten i havet.

– Det kan sammenlignes med lemenår. Silen har et kort liv, men får mange avkom. Inn imellom vil det komme veldig gode årskull. Men det er uvanlig at det kommer to gode sil-år så tett på hverandre, sier forsker Nils Roar Hareide ved Runde Forsking.

Viktig næring for lundefugl

De siste 20 årene har det vært lite sil langs kysten. 1992 var et toppår, og deretter må man, så vidt forskerne vet, tilbake til 1966 for å finne tilsvarende.

– Sil er en nøkkelart fordi den er bindeleddet mellom dyreplankton og resten av næringskjeden, sier Nils-Roar Hareide. Foto: Christoph Noever / Runde Forsking

Sil er viktige næring for mange fiskeslag, og er svært viktig næring for mange sjøfugler, spesielt for den sterkt truede arten lundefugl.

Lundefuglene er ute på havet mesteparten av livet, men hvert år kommer de tilbake til land for å hekke.

– Den gode tilgangen på mat gjør at lundefuglen bruker kortere tid på å sanke føde. Dermed får ungfuglene oftere mat, og det blir høyere hekkesuksess. Flere av ungene overlever, sier Hareide.

Sil i hopetall langs norskekysten. Foto: Runde Forsking

– Ikke på rett plass til rett tid

Tellinger av lundefugl på øya Runde på Sunnmøre viser at det kun er mellom 25.000 og 30.000 lundepar igjen. På det meste var det rundt 100.000 lundepar på fugleøya.

Lundefugl Foto: Ingar Støyle Bringsvor Ekspandér faktaboks Lunde (Fratercula arctica), også kjent som sjøpapegøye eller lundefugl, høyrer til alkefuglane.

Den skil seg ut med det fargerike nebbet, som blir klart oransje under hekketida. Det har også gulraude striper bakover og er mørkebrunt inst mot hovudet.

Ein vaksen lunde er mellom 28 og 35 cm lang, og har eit vengespenn på 50–60 cm.

Habitatet til denne alkefuglen er først og fremst i Nord-Atlanteren, det finst dessutan populasjonar i Nordsjøen, inn i Barentshavet og i Nordishavet.

Hekking går føre seg både på fastlandet og på øyar.

Lunden hekkar i koloniar. Hekkesesongen er frå april til august, resten av året lever fuglane på havet.

I Noreg hekkar lunden på Vestlandet, men dei store koloniane finst frå Lofoten og nordover.

I fuglefjellet bygger lunden reiret sitt i gangar som han grev sjølv, eller i jordholer eller små hòler i steinurer og i sprekker i fjellet. Hoa legg egg i mai–juni, og begge foreldra rugar dei.

Ingar Støyle Bringsvor er fugleobservatør og har vært med på feltarbeid på fugleøya siden 2009. Han forteller at grunnen til nedgangen er sammensatt, men at maten spiller en stor rolle.

– Maten har ikke vært på rett plass til rett tid, sier Bringsvor.

Ifølge Artsdatabanken gikk lundefuglbestanden på Runde tilbake med rundt 50 prosent i perioden 1980–2019. Foto: Svein-Håkon Lorentsen / Privat

Nær to tredjedeler av sjøfuglartene er rødlistet

Mangel på mat trekkes frem som en av årsakene til at nær to tredeler av sjøfuglartene i de norske områdene er rødlistet. I alt er 34 sjøfuglarter rødlistet i Norge og på Svalbard, ifølge Norsk institutt for naturforsking (Nina).

Matfatet er styrt av klimavariasjoner som er vanlige på våre breddegrader, men også klimaendringer.

– Forskere i hele verden spør seg om sjøfuglene ikke tåler et varmere klima, om fuglens mat ikke tåler det, eller om det er maten til maten som ikke tåler varmen, sier Hareide.

Men sjøfuglene blir også påvirka av andre faktorer, som for eksempel arealbeslag, fiskeri og forurensing.

Er optimistisk

Men de gode sil-årene har gitt positive resultater for lundefuglen på Runde. Ifølge Bringsvor har dette blant annet ført til at fugleunger har forlatt redet og reist ut på havet allerede før 10. juli. Vanligvis skjer dette i månedsskiftet juli/august.

– Det har, så vidt jeg har skjønt, aldri blitt registrert på Runde før, sier Bringsvor entusiastisk.

Selv om det har vært mye lundefugl på Runde de siste to årene, har hekkingen likevel ikke ført til så mange unger.

– Det er mye ungfugl som skal etablere seg. Det vil ta noen år før de får det til og får unger for første gang.

Fugleobservatør Ingar Støyle Bringsvor holder en lundeunge. Dessverre har det ikke vært så mange av dem de to siste årene. Foto: Arild Hareide

– Hva tenker du om fremtiden?

– Om aktiviteten og tilgangen på mat vedvarer, må bestanden øke. Jeg kan ikke forstå noe annet.

Skal forske på sil

Hvorfor kysten koker av sil nå, vet ikke forskerne sikkert.

– Sil, eller tobis, blir fiska kommersielt i Nordsjøen, men finnes langs hele norskekysten. Her er den ikke forsket på, så man vet lite om fisken som er svært viktig for lundefuglen og flere andre sjøfugler. Vi prøver nå finne ut hvor den lever, gyter, hvor mye det finnes av den og følge de ulike årsklassene gjennom levetiden, sier Hareide.