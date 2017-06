Nyt finværet, snart er det forbi

Sola titter frem fra skyene og gir stigende temperaturer i hele fylket i dag.

– Det blir mer stigende temperaturer enn vi har hatt og mye fint vær, melder statsmeteorolog Anne Solveig Andersen om været for de kommende dagene. Med unntak av noe vind langs kysten som kan øke opp mot liten kuling, blir det stort sett fint i hele fylket.

Statsmeteorolog Anne Solveig Andersen spår flotte sommerdager frem mot helga. Foto: NRK

– Det kan ligge litt skyer i noen fjordstrøk og i Nordfjord, men også det vil nok gi seg i løpet av dagen, sier Andersen.

Blir enda bedre

– I morgen ser det også veldig bra ut. Temperaturene vil stige ytterligere og vi vil på fredag komme opp på 20-tallet flere steder, forteller meteorologen. Men værgleden på Vestlandet er relativt kortvarig og fra lørdag synker gradene og paraplyen må legges klar til søndag.

Resten av landet

Etter en lengre periode med lave temperaturer og en del nedbør kan Meteorologisk institutt nå melde om grillvær i Trøndelag de neste dagene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nord-Norge fikk en relativt kald og grå start på uka, men også der vil temperaturene stige mot slutten av uka.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bergenserne har lenge ventet på at sommeren skal smyge seg inn mellom fjellene, men må nok pent vente til over helga for sin dose med solstråler.