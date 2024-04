Nye værrekorder i mars

Det har blitt satt flere rekorder for tørreste mars i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Det melder Meteorologisk institutt.

Nummer to på lista over tørreste stasjoner var Åndalsnes – Kamhaugen i Rauma. Her var der 4,4 mm, noe som var 96 prosent mindre nedbør enn normal.

Tafjord i Fjord kommune på Sunnmøre har hatt målinger siden 1930. I mars endte gjennomsnittstemperaturen på 6,7 grader, den nest høyeste som er registrert.

– I det meste av landet var mars «normal, mild» eller «varm», men i Møre og Romsdal og Trøndelag kunne enkelte områder klassifiseres som «svært varme» og til dels «ekstremt varme», skriver meteorologene.