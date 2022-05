– Jeg spiller Pokémon.

Tre år gamle Loke Honstad tar seg en pust i bakken på en kafé. Han har fått låne mobiltelefonen til å fange virtuelle monstre, mens pappa Lars Einar Honstad drikker kaffe.

Honstad mener det må være greit med littt skjermtid for minstegutt.

– Det er klart i situasjoner der han blir utålmodig, sur og grinete, så er det enkelt å gi han en skjerm. Men vi unngår for mye av det hjemme.

Honstad er nok ikke den eneste som har et dilemma når det gjelder tid foran skjermen.

I Helsedirektoratet sine nye råd for fysisk aktivitet og tid i ro, er skjermtid med for første gang.

Pappa Lars Einar Honstad synes det er greit at Loke får spille litt mens han drikker morgenkaffen sin før handleturen. Foto: Remi Sagen / NRK

Nye råd

Rådene innebærer at barn under to år ikke bør ha skjermtid i det hele tatt.

– Det handler om at barna ikke har noen helsemessig- eller læringsgevinst av skjermtid i den alderen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

For barn over to år bør det holdes til én time om dagen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er øverste leder i Helsedirektoratet. Foto: Tore Ellingseter / NRK

I tillegg til rådene om skjermtid, bør stillesitting begrenses så mye som mulig for folk i alle aldre, og voksne bør trene styrke minst to ganger i uka.

Guldvog sier rådene kan være nyttig for alle.

– Det er nok en hjelp for oss i hverdagen å vite betydningen av fysisk aktivitet. I alle alderstrinn spiller det en stor rolle at vi får være fysisk aktive og bevege oss. På den måten får en sunn fysisk og psykisk utvikling av helsa vår.

De nye rådene for fysisk aktivitet og tid i ro Ekspandér faktaboks Helsedirektoratet har revidert de nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro. Rådene baserer seg på de globale rådene til Verdens helseorganisasjon, med noen lokale tilpassinger for Norge. Et hovudfokus i rådene er å redusere stillesitting. – Det er flere gode grunner til å redusere stillesittingen. Det er god dokumentasjon på at for mye stillesitting øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, og tidlig død. Det har også en sammenheng med den mentale helsen, sier Linda Granlund i Helsedirektoratet. Sammendrag av rådene: Barn og unge 0-1 år Barn under 1 år bør være i bevegelse flere ganger om dagen og på ulike måter, gjerne gjennom samspill og lek

For barn under 1 år bør tiden helt i ro i våken tilstand begrenses, tid foran skjerm frarådes 1-5 år Barn 1–5 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte bevegelser, aktiviteter og lek i minst 180 minutter fordelt utover dagen

Tiden barn 1–5 år sitter helt i ro eller fastspent i våken tilstand bør begrenses, skjermtid frarådes for 1-åringer Bruk av skjerm og andre stillesittende aktiviteter bør begrenses og balanseres med fysisk lek og aktiviteter for barn eldre enn 2 år. Fra barnet er 2 år bør skjermtid begrenses til én time daglig, og jo mindre, jo bedre.

6-17 år Barn og unge 6–17 år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet

Barn og unge 6–17 år bør begrense tiden i ro, særlig passiv skjermtid på fritiden Voksne og eldre Fysisk aktivitet Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive

Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet Som del av denne aktiviteten bør det gjennomføres øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper to eller flere dager i uka. For å oppnå ytterligere helsegevinster, kan det gjennomføres fysisk aktivitet i mer enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy intensitet, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Personer som sitter mye (8-10 timer/dag) i hverdagen bør være mer fysisk aktive​ (300 min rask gange/uke).

Voksne over 65 år bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet Som del av denne aktiviteten bør det gjennomføres balanse- og styrketrening minst 2–3 ganger per uke for å opprettholde fysisk funksjon og forebygge fall For å oppnå ytterligere helsegevinster, kan det gjennomføres fysisk aktivitet i mer enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy intensitet, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

Tid i ro Voksne og eldre bør begrense stillesitting

Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden minst 300 minutter i uken av moderat intensitet, for eksempel rask gange eller minst 150 minutter i uken med høy intensitet, for eksempel løping. Aktiviteten kan også gjennomføres som en kombinasjon av moderat og høy intensitet i løpet av uken.

Voksne over 65 år bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden

Voksne anbefales å være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter hver uke. Som en del av denne aktiviteten bør man trene styrke to eller flere dager i uka. Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

– Voksne er kanskje verre

Pappa Lars Einar Honstad at det blir mest skjermtid hos de eldre barna.

– Jo yngre de er, jo flinkere er de til å finne på andre ting. Jeg tror det er de eldste som er mer avhengig av det.

Loke har tre storesøsken på 8, 13 og 15.

– Skjermtid er greit å begrense, men samtidig så er samfunnet slik i dag at alle sitter med skjerm. Foreldre, besteforeldre. De voksne er jo ikke bedre enn ungene. Kanskje verre?