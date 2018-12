Ny rapport om Nordøyvegen

I en ny rapport fra Deloitte hevdes det at Nordøyvegen vil være et lønnsomt prosjekt. Glen Bradley nestleder i Rostein as, forteller at gevinsten i hovedsak vil ligge i bompenger og at man fjerner hurtigbåtsambandet.

–Vi får en lønnsomhet på rundt halvannen milliard kroner ved å bygge Nordøyvegen. Prosjektet blir lønnsomt fra og med 2023, mener Bradley.