Ny rapport om gondolbane i Rauma

En ny rapport viser at en utbygging av gondolbane til fjellet Nesaksla på Åndalsnes er økonomisk lønnsomt. Rapporten er gjort av konsulentselskapet Menon, på oppdrag fra Rauma kommune. Selskapet anslår at mellom 82.000 og 209.000 billetter kan selges årlig og det kan bidra til at flere turister bruker mer penger i Rauma.