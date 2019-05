Ny leiar for TV-aksjonen

Victoria Linnerud frå Ålesund blir ny leiar for TV-aksjonen her i fylket. TV-aksjon i år skal gje 400.000 kvinner moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få ei røyst i samfunnet. TV-aksjonsmidlane går til CARE sitt arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. Den går av stabelen 20. oktober.