Nordli bekrefta ekskludert

Senterpartiet har forkasta anken frå Kristiansund-politikaren Geir Nordli. Han vart ekskludert frå partiet 9. september, men anka seinare vedtaket. I ein mail til Nordli sin advokat Erik Wold skriv Sp-generalsekretær Knut M. Olsen at sentralstyret har bestemt seg for at vedtaket om eksklusjonen av Nordli framleis står. Nordli seier til NRK at han er svært skuffa over at han ikkje har fått innsyn i saka i det heile. Han veit derfor ikkje kvifor han er ekskludert.