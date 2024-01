I parkdress og lue langt nede i øynene, står Solve Strupstad med snø til knærne. Fireåringen har et umulig oppdrag. Han skal vise barnehagens stolthet; kjøkkenhagen.

En kjøkkenhage som ligger under 15 centimeter nysnø, så Solve trenger litt tid alene for å tenke.

Solve Strupstad husker godt hva som var i kassene før snøen kom. I alle fall når han bare får tenkt seg litt om. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Avfall og søppelhåndtering var det første temaet vårt, og etter det har det bare balla på seg, sier styrer i Nordlandet barnehage i Aure, Inger Tøndel.

Inger Tøndel er styrer ved Nordlandet barnehage i Aure. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Etter to år med hard jobbing fra både ansatte og barn har de oppnådd noe stadig flere skoler og barnehager jobber for å bli. De har blitt Grønt flagg-sertifisert.

Selvforsynt med mat

Borte ved de nedsnødde pallekarmene, har Solve funnet en løsning. Små sko vasser gjennom snøen mens han peker og guider ut fra slik han husker det var i sommer.

– Der og der var det jordbær. Der var det gulrot. Der var det litt erter. Og der var det kål. Der var det rosenkål. Og der borte var det poteter. Solve Strupstad

Med en slik avling holder barnehagen seg selvforsynt med mye av grønnsakene de trenger i store deler av året.

Kristian Wigum Hagen og de andre ungene er daglig innom hønene for å se at de har mat, vann og fine dager. Foto: Eirik Haukenes / NRK

I den andre enden av lekeområdet står et lite hus med netting rundt. Før man går inn der, må skoposer på.

– Det er for at vi ikke skal få bæsj på skoen. De bæsjer så mye inne i det huset der, forklarer Kristian Wigum Hagen. Han skal inn i hønsehuset for å hente egg.

Flere vil miljøsertifiseres

Linda Cecilie Dale er prosjektleder for Grønt Flagg FEE Norge. Stiftelsen har i dag nærmere 900 barnehager og skoler over hele landet som er eller er i ferd med å bli miljøsertifisert.

Linda Cecilie Dale er prosjektleder for Grønt Flagg FFE Norge Foto: Grønt Flagg FFE Norge

– Vi ser en økning i henvendelser og nysgjerrighet rundt Grønt Flagg som et digitalt verktøy for barnehager og skoler som ønsker å engasjere barn og unge i aktive og praktiske miljøtiltak, sier Dale.

– Holdninger som holder livet ut

Sju egg bæres inn fra hønsehuset i dag. I alle fall seks av dem berger helt til samlekartongen i barnehagens kjøleskap.

Det som knuste legges i en plasttønne bak barnehagen.

Sju egg ble dagens levering. Leah Ness Hestsveen og de andre ungene får være med på å bestemme hva de skal brukes til. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det er gammel mat som blir til jord, forklarer guiden fra den nedsnødde kjøkkenhagen.

Og Solve vet at jorda kan de bruke til å fylle pallekarmene til våren. For gjennom hele denne veien mot sertifisering, så har barna vært tett på.

– Det er jo det som er det viktigste. Det går jo på holdninger og verdier dette, sier styrer Inger Tøndel.

Hun tror at akkurat denne tiden i et barns liv er tiden hvor de lettest tar til seg grunnleggende holdninger som de så tar med seg videre ut i livet.

En miljøvennlig tankegang kan starte i barnehagen og vare livet ut, tror hun.

Til inspirasjon for andre

Det er matpause ved bålgryta ute i lekeområdet. Det spises frukt og egenprodusert knekkebrød. Oppskriften er enkel: Rester av havregrøt og litt krydder.

Det mumles om eggedosis i rekkene. De har jo egg og i dag er ordføreren her for å skryte av dem.

– De har jobbet hardt og godt og fått til veldig mye, skryter ordfører i Aure kommune Hanne-Berit Brekken. Hun håp er at Nordlandet barnehage nå kan være til inspirasjon for de andre barnehagene og skolene i kommunen.

Men ble det eggedosis? Nei, ikke av dagens egglevering. Men det kommer nye i morgen.