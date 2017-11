Nofence er lovlig

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har levert dokumentasjon som betyr at dyrevelferden er ivaretatt ved bruk av klaver fra Nofence fra Gjemnes. Klavene gir lyd fra seg, eventuelt et elektrisk støt til dyra dersom de har vandret for langt bort. En flere år lang og krevende sak mellom Mattilsynet og Nofence har dermed fått sin endelige og vitenskapelig baserte konklusjon, skriver Nofence i en pressemelding. I juni 2016 ble Nofence forbudt av Mattilsynet.