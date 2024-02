Molde toppar lukrativ liste

Molde fotballklubb toppar lista over klubbar i den europeiske serieligaen som har tent best i Europa-turneringane 2023/2024-sesongen. Det skriv Eurosport, som viser til nettsida FotCalc. Dei skal ha tent i overkant av 13 millionar euro no som dei har kvalifisert seg til åttandedelsfinalen etter sigaren mot Legia Warszawa. At Molde kom til play-off i Champions League står også for mykje av inntekta.