Søndag ettermiddag fikk politiet i Møre og Romsdal inn flere meldinger fra personer som fikk problemer på fjellet på grunn av lyn- og tordenvær.

Den alvorligste nødtelefonen fikk de fra ei av tre søstre som befant seg på fjellet Melshornet i Hareid. To av søstrene døde og den tredje ligger på sjukehus.

Slik var lynaktiviteten i Ulsteinvik og Hareid søndag 05. juli 2021. Skjermdumpen er tatt ca. klokka 21.00 søndag kveld. Foto: Meteorologisk institutt

Vanskelig å varsle lyn og tordenvær

Flere NRK har snakket med etter uværet søndag ettermiddag ble overrasket over hvor fort været endret seg. Meteorologene sendte ut farevarsel for lyn fredag, men fordi lyn og torden er vanskelig å melde klarer ikke meteorologene å se akkurat hvor det treffer.

Derfor ble farevarselet sendt ut for en stor del av Sør-Norge, selv om meteorologene visste at det innenfor dette området bare ville være noen steder man fikk lyn og torden.

– Noe mer nøye enn det, mer enn ett døgn i forveien, klarer vi ikke å si, forklarer Bård Fjukstad, værvarslingsdirektør ved Meteorologisk institutt.

Værvarslingsdirektør ved Meteorologisk institutt, Bård Fjukstad, sier at det er vanskelig å vite om de får formidlet varsel om lyn godt nok, og om de har et riktig nivå på varselet slik det er per i dag. Foto: Kamilla Pedersen

Varslene kommer på nettsidene til YR i tillegg til at det blir lagt ut på Varsom.no. Der kan man også kan abonnere på forskjellige varsler.

Først kort tid før været treffer, omtrent en time, klarer meteorologene å se mer nøyaktig hvilke områder som vil bli rammet.

– Da kan vi se hvilken vei det går og hvor det kommer, sier Fjukstad.

Vil se på om farevarselet er godt nok

Værvarslingsdirektøren vet ikke hvor bredt ut i befolkningen farevarselet nådde.

– Det vi er veldig usikre på er om folk får med seg dette varselet, sier Bård Fjukstad.

Farevarselet for lyn er nytt. Meteorologene har bare sendt ut farevarsel for lyn siden juni i år. Fjukstad sier at Meteorologisk institutt nå vil se på om de varslet været som traff bra nok.

De vil både se på om varselet de sender ut er tilstrekkelig i forhold til bruken folk har, og om meteorologene bruker de riktige uttrykkene når de skal formilde slikt vær.

– Dette med å ikke være på fjelltopper er for eksempel ikke noe som står i det vi sender ut nå, sier Fjukstad.

Siden det er første sommeren at det sendes ut farevarsel for lyn vil instituttet uansett ta en gjennomgang for å se på om det kan gjøres forbedringer.

– Det må vi nesten gjøre, og særlig nå når dette er en ny tjeneste. Da må vi snakke med folk og finne ut om brukergruppene har fått den informasjonen som var nødvendig.

Han tror ulykken på Hareid vil påvirke måten de melder lyn på og sier at dette vil bli fulgt opp.

– Ja det tror jeg. Den illustrerer hva som er den farligste konsekvensen av dette her, og da kommer diskusjonen: Hvordan kunne vi fått formidlet dette på en bedre måte? sier Fjukstad.