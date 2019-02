Mener regjeringa har tidsnød

Stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) mener regjeringa er i tidsnød om de skal innfri løftene i Nasjonal transportplan. I 2019-budsjettet er det lagt inn penger til E39 Betna-Stormyra. I budsjettet neste år bør det komme bevilgninger til nye prosjekt i Møre og Romsdal, sier Botten. Hun peker på at når godstrafikken er lagt ned via bane blir veien sprengt, og derfor må krabbefeltet på Ørskogfjellet og E136 i Romsdalen på plass. – Det er et område som er krevende og trafikkfarlig. Dette har lagt i Nasjonal transportplan siden 2013. Det er på tide å levere, sier hun.