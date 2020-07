Mener friluftslivet forsøpler

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. I en pressemelding om deres 2019-rapport, skriver de at friluftsliv er en betydelig kilde til forsøpling. Dette gjelder for eksempel forlatte engangsgriller, ødelagt turutstyr som legges igjen og agnemballasje som ligger igjen etter fritidsfiskere. Matemballasje står for over 10 % av alt søppel som etterlates.