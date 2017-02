Meir trøbbel med straumen

Straumkundar til Istad Nett mellom Remma og Sundsbø i må rekne med at det blir straumbrot i tre kvarters tid no i kveld. Istad Nett melder at dei må gjere ei feilretting ved Ræstad, og dermed må straumen koplast ut i området mellom Remma og Sundsbø.