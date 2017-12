Meiner fleire årsverk må kuttast

Administrasjonen ved Høgskulen i Volda meiner at ti-tolv årsverk må kuttast for å realisere nytt mediehus, skriv smp.no (krev innlogging). Dette kjem fram i sakspapira administrasjonen har utarbeidd til styremøtet 7. desember. Rektor Johann Roppen seier til Sunnmørsposten at han trur ingen vil bli oppsagde og trur høgskulen vil ha minst like mange tilsette i 2020 som i dag. Ifølgje utgreiinga blir ingen oppsagt, men årsverka skal fjernast ved naturleg avgang og ved at ein avsluttar vikar- og engasjementsstillingar.