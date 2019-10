Meiner dei ikkje har blitt høyrt

Nabokommunane hevdar Nesset kommune har brukt store ressursar på å argumentere for at Rausand er eigna som deponi for farleg avfall. Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll meiner dei ikkje har blitt høyrt i tilstrekkeleg grad. Gjemnes-ordførar Knut Sjømæling seier ønskjet om kortsiktige arbeidsplassar ikkje kan trumfe omkostningane med eit deponi som vil setje spor i fleire tusen år.