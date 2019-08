Med tru på miljøsatsinga

Sjølv om dei politiske partia i Molde har ulike prioriteringar i klimadebatten, så er det brei semje om at dei må satse ambisiøst for å nå klimamåla. Miljøpartiet de grønne sin førstekandidat i Molde, Knut Iversen Foseide, seier det tverrpolitiske samarbeidet i klimasaka forpliktar. Han meiner det lover godt for miljøsatsinga framover.