Manglet hjul på hengeren

En utenlandsk lastebil ble mandag stoppet i kontroll i Ålesund. Lastebilen hadde feil på det meste, melder Statens vegvesen. Lastebilen manglet hjul på hengeren, fartsskriver, bombrikke, løyve for transport og trolig manglet den også forsikring. I tilllegg hadde lastebilen 2,8 tonn i overvekt. Kjøretøyet har kjørt rundt uten bombrikke og eierne får et gebyr på 16.000 kroner for dette, i tillegg til et overlastgebyr på 11.000 kroner.