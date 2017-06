Mange vil jobbe med Nordøyvegen

I dag var det første befaring på Nordøyvegen for entreprenører som er interessert i å levere anbud. Svært mange hadde møtt fram for å få oversikt over de forskjellige oppgavene som skal utføres før sambandet kan åpne i 2023. Prosjektleder i Nordøyvegen Marianne Nærø, er glad for den store interessen, og ser frem til å komme igang med de første arbeidene til høsten.