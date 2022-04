SISTE:

Klokka 16.46 melder Møre og Romsdal politidistrikt at ein person skal vere tatt av eit snøskred ved Grøtdalstind i Ørsta på Sunnmøre.

Skadeomfanget her er så langt ukjent.

Politiet ber turgåarar om å vere forsiktig.

– Med tanke på alle meldingane og hendingane med snøskred i Møre og Romsdal, ber vi og Hovudredningssentralen i Sør-Noreg, om at folk held seg unna skredterreng, skriv politiet på Twitter.

Ifølge HRS har det gått totalt åtte skred i Møre og Romsdal i dag.

Tatt av skred i Rauma

Frå før av har naudetatane rykt ut til Rauma etter meldingar om at ein person skulle vere tatt av eit ras der. Rundt klokka 15.58 meldte politiet at ein person er observert i skredet og at luftambulansen var på staden.

Alle naudetatane rykte ut etter melding om ein skred ved fjellet Kyrkjetaket i Rauma Foto: Ottar Rydjord

Rundt 17.00 har denne personen blitt henta ut av området av luftambulansen og frakta til sjukehus. Det fortel NRK sin reporter på staden. Det er uklart kor skadd denne personen er.

Skredet skal ifølge politiet vere ca. 300 meter breitt og gått heilt ned til botnen av fjellet Steinberget. Dette ligg vest for Kyrkjetaket. Området er eit populært turmål i Romsdal.

Fleire skred i Rauma

Klokka 15.55 melder politiet at det har gått endå eit snøskred i Rauma. Dette skal ha gått rett sør for Hestebotn.

– Det er ukjent om nokon er tatt i dette skredet, seier politiet i Møre og Romsdal.

Rundt 15.15 opplyser politiet at dei jobbar med å få oversikt over dette skredet.

Klokka 16.46 har det gått endå eit snøskred i Rauma. Dette ved Kjøvskartind. Det er så langt uklart om nokon er tatt i dette skredet også.

Onsdag ettermiddag gjekk det to snøskred i Rauma kommune.

Det er betydeleg snøskredfare i Romsdal og på Sunnmøre i dag. Det melder snøskredvarslinga varsom.

– Naturleg utløyste skred kan kome i soleksponerte bratte heng. Ver også forsiktig i leheng med ferske nysnøflak, skriv dei på nettsidene sine.

Mange snøskred

Tidlegare onsdag har det gått fleire snøskred ulike stadar i Møre og Romsdal. Politiet ber folk om å ta omsyn til forholda.

– Dersom du vurderer tur, ver bevisst på valet, vel alternativt, opplyser politiet.

Før i dag utløyste to skiløparar i Gjemnes eit skred på Harstadfjellet på Nordmøre. Dei kom uskadd frå det.

På fjellet Slogen i Ørsta blei ein person tatt av eit skred som gjekk der. Også denne personen kom uskadd frå hendinga. I 16.46-tida gjekk det endå eit nytt snøskred ved Slogen. Her skal ingen vere tatt av skredet.

Redningsetatane har i tillegg rykt ut på to andre skred i Ørsta kommune. Der søkte naudetatane over området, men det skal ikkje ha vore personar involvert i desse hendingane.