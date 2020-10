Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hovedpoenget er at de skulle hjelpe oss, men kriteriene for å søke er så feil.

Stian Græsdal er daglig leder for Strandafjellet skisenter i Møre og Romsdal. Han måtte stenge anlegget i mars og mistet to tredjedeler av sesongens inntekt da påsketrafikken uteble.

I sommer satte regjeringen av 250 millioner kroner til å finansiere vedlikehold av alpinanlegg og fornøyelsesparker etter tapte inntekter for bransjene.

Da ordningen ble presentert sa næringsminister Iselin Nybø at den ville sikre at anleggene fikk penger til å gjennomføre lovpålagt vedlikehold, slik at de skulle være klare til å ta imot gjester igjen neste sesong.

Vedlikeholdsansvaret til norske skianlegg er stort. Sikkerhetsutstyr, kjøretøy som tråkkemaskiner og anleggets nedfarter må også etter loven vedlikeholdes, men er ikke en del av ordningen.

Strandafjellet Skisenter klargjør anlegget for vinteren 2020. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Græsdal er misfornøyd da Strandafjellet fikk utbetalt kun 15 prosent av de lovpålagte vedlikeholdskostnadene som anlegget trenger for å kunne åpne til vinteren. For å få dekket resten av utgiftene, må anlegget låne penger.

– Det er snakk om millioner. Det er veldig viktige ting som skal gjøres. Kompensasjonsordninga er ikke i nærheten av å dekke de kostnadene som vedlikeholdet koster, sier Græsdal.

Problem i hele Norge

Misnøyen er den samme ved flere anlegg i landet som NRK har snakket med. Daglig leder for Narvikfjellet AS, Jim Ove Johansen sier de enda ikke fått svar på sin søknad om 3.6 millioner.

Daglig leder ved Narvikfjellet AS, Jim Ove Hansen, sier anlegget tapte 7.5 millioner forrige sesong. Foto: Narvikfjellet AS

Han tviler på at de får nok da mange har kun fått en brøkdel av det de har søkt om.

–Vi skal være klar til vinteren uansett, men problemene forflytter seg bare. Vi kan ikke vente på den kompensasjonen, og hvis vi ikke gjør det her så kan vi ikke åpne. Hvis vi ikke får støtte så må vi finne pengene en annen plass, sier Johansen.

Narvikfjellet ventet lenge med å søke fordi søknaden føltes uoversiktlig og kriteriene mange.

– De kriteriene som ligger til grunn er innvikla og til dels uforståelig. En ting er å få lov til å søke, men så skal man ha ganske stor forståelse for å faktisk skjønne hva man søker på.

At han ikke har fått noe svar eller spørsmål, mener han er bekymringsfullt.

– Jeg hadde trodd at krisepakken skulle være til hjelp inn i et nytt år for å imøtekomme statens krav. Det er klart at de fleste anleggene vil ha problemer med disse vedlikeholdskostnadene fordi kassene begynner å bli tom.

Strandafjellet har i likhet med andre skianlegg fått årets første snøfall. Håpet er at temperaturen skal holde seg lav nok til at de kan begynne å produsere snø. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Kun 10 av 250 millioner utbetalt

Tall fra Innovasjon Norge viser at utbetalingene til alpinanleggene kun er på litt over 10 millioner kroner av søkte 88 millioner. Dette mener bransjen skyldes hvordan ordningen praktiseres.

– Det er få som har fått støtte, og de som har fått innvilget sine søknader, har fått langt mindre enn skissert, sier generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening Camilla Sylling Clausen.

Nå ønsker foreningen at myndighetene endrer kompensasjonsordningen slik at anleggene får den nødvendige hjelpen.

Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening Foto: Ola Matsson

Sylling Clausen har nå har bedt næringsministeren om et snarlig møte. Foreløpig har hun ikke fått noe svar.

– De store alpinanleggene er ryggraden, og ofte hjørnestensbedriften, for turistnæringen i mange lokalsamfunn. Dette er en næring i krise på lik linje med resten av reiselivet. Vi er helt avhengige av at myndighetene forstår alvoret, og følger opp det de har lovet.

Regjeringen: – Har fått mer enn andre næringer

Statssekretær Lucie Katrine Sunde Eidem (V). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Statssekretær Lucie Katrine Sunde Eidem (V) i Næringsdepartementet sier at alpinanleggene samlet sett har fått mer støtte enn andre bransjer.

Det er kun alpinanlegg og fornøyelsesparker som får dekket vedlikeholdskostnader fordi de har lovpålagte kostnader, sier hun.

Videre forteller Sunde Eidem at disse kostnadene har vist seg å være lavere enn først antatt.

– Søkerne mista i snitt 15 prosent av omsetningen i forrige sesong, noe som var lavere enn de la til grunn da ordningen ble fastsatt. På grunn av disse faktorene har det derfor ikke vært så stort trekk på ordningen som man først trodde.

Sunde Eidem sier at ordningen var ment som et tillegg til den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet og ikke som en generell krisepakke til tivoli- og taubanebedriftene.

Tirsdag kom regjeringen med en avklaring av støtteordningen for reiselivet, en ordning som alpinanleggene kan få penger fra.

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet. For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. Ordningen gjelder for perioden 1. september–31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

– Fungerer ikke i praksis

Narvik Skisenter. I Narvik har man byen under seg når man suser ned løypene i skianlegget. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / SCANPIX

Daglig leder ved Narvikfjellet Jim Ove Johansen mener staten burde startet med å gi beløpene som anleggene har søkt om, så hadde de sett at det er behov for de pengene.

– Stortingets intensjon var god, men ordningen fungerer ikke i praksis. Dette er en næring i krise på lik linje med resten av reiselivet og vi er helt avhengige av at myndighetene forstår alvoret og utformer en krisepakke som treffer og sikrer drift.

OPPDATERT: Denne saken har etter publisering blitt oppdatert med informasjon om en ny kompensasjonsordning for reiselivsbransjen.