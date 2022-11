Skal være med på å styrke sikkerheten helt opp til Nordpolen

– Det er spesielt å være her og døpe dette skipet, når vi er i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på lang tid.

Det sier justisminister og gudmor Emilie Enger Mehl i talen sin, før hun knuser en champagneflaske i siden på det nye kystvaktfartøyet.

Nesten tre år etter byggestart er skipet ferdig og klar til å tas i bruk av Forsvaret.

Et skip som er bygd for å gjøre alle oppgaver som Kystvakten har, og som er spesialdesignet for å operere i nordområdene.

– Det er fantastisk, sier sjef ved Kystvakten, Oliver Berdal.

– Dette kommer til å bli vanvittig gode verktøy, for å sørge for at Kystvakten er i stand til å gjøre sine oppdrag, spesielt i Nord, sier sjef for Kystvakten Oliver Berdal. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnes / NRK

– Skreddersydd

KV «Jan Mayen» er bare ett av tre skip som skal styrke Kystvakten. De to andre, KV «Bjørnøya» og KV «Hopen», er fremdeles under bygging ved Vard Langsten, som vant anbudskonkurransen i 2018.

Navnene skal være et symbol på tilstedeværelsen skipene skal ha i nordområdene. Alle tre er øyer i nord.

Berdal forklarer at disse skipene er bygd med moderne teknologi, som gjør at de skal tåle dårlig vær og høy sjø. De er også isforsterket, som gjør at de kan operere i is-sonen.

– Vi ser virkelig frem til å få verktøy som er skreddersydd for det vi gjør i nord, sier kystvaktsjefen.

Skipet vil kunne gjøre alt fra søk og redning til oljevern. Berdal forteller med stor entusiasme at dette kommer til å bli «vanvittig gode verktøy for Kystvakten».

Fra venstre: direktør Forsvarsmateriell Gro Jære, sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen, justisminister Emilie Enger Mehl, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og kystvaktsjef Oliver Berdal. Foto: Silje Thalberg / NRK

– Viktig for Norge

– Kystvakten er veldig viktig for Norge. De løser mange sivile oppdrag, men er en del av Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Kystvakten er statens viktigste myndighetsutøver langs kysten og til havs, skriver Forsvarsdepartementet selv. Og det gleder mange at de blir styrket med tre nye skip fremover.

– Disse skipene utgjør et kraftfullt løft for sivil- og militær beredskap. Skipene vil være en viktig støtte for søk og redning i hele Norges ansvarsområde, sier justisminister Enger Mehl.

– Det er en stor ære å være gudmor for et flott fartøy, som også vil være viktig for beredskapen både militært og sivilt i hele Norge, sier justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Silje Thalberg / NRK

Hun understreker også at disse skipene har et stort helikopterdekk. Det gjør at man får større rekkevidde på helikopterkapasiteten med SAR Queen redningshelikopter, fordi de kan lande på skipet.

– Vi har et stort ansvarsområde langs kysten og på havet, helt opp til Nordpolen. Det blir kjempebra å få disse på plass, sier Enger Mehl.