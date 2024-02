Kripos varslet etter flere avvik i Helseplattformen

Kripos er varslet etter at det er oppdaget flere avvik i Helseplattformen knyttet til pasienter med hemmelige adresser, skriver Sunnmørsposten.

Helseplattformen AS har sendt avviket til Datatilsynet med kopi til berørte kommuner, og de har hatt samtale med Kripos.

Helseplattformen AS opplyser at flere kommuner er berørt, men vil ikke oppgi ytterlige informasjon om omfang og hvilke kommuner som er involvert.

Kripos vil ikke kommentere saken overfor Sunnmorposten.

Juridisk fagdirektør Susanne Lie sier til avisa at Datatilsynet ser alvorlig på brudd på personopplysningssikkerheten og at det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte dersom feil person blir kjent med deres oppholdssted