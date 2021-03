Køyrde i 82 km/t i ei 50-sone

Tre bilførarar fekk bøter for å ha køyrd for fort under ein trafikkontroll på E139 i Ålesund i natt. Høgaste fart blei målt til 82 kilometer i timen i ei 50-sone. Denne bilføraren fekk førarkortet beslaglagd og blir meldt for forholdet.