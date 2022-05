Koronautbrot på omsorgssenter

Både bebuarar og tilsette ved Kirkebakken omsorgssenter i Molde har testa positivt for korona, skriv rbnett. Det skal vere åtte bebuarar som er smitta. Desse er no isolerte på ei eiga avdeling. Ingen skal vere veldig sjuke, seier kommunalsjefen til avisa. Omsorgssenteret tek ikkje inn nye pasientar no.