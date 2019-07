Konkurransen om gass hardner til

Konkurransen om å levere gass til Europa hardner til fra blant annet Russland og USA, som vil skipe gass over Atlanterhavet. Men administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, sier Norge må møte dette med de fortrinnene Norge har som en av de mektigste energinasjoner i Europa. Norge har blant annet undersjøiske rørledninger, kort vei til kontinentet og stor troverdighet i EU, der Norge leverer 25 prosent av gassbehovet i dag. – Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi er konkurransedyktige. At vi fortsetter med de fortrinnene vi har med pålitelighet, høy kvalitet, at vi leverer uten hendelser og at vi hele tiden jobber for å få ned klimautslippene, sier Leversund.