Kleven:- Ingen problem med ny eier

Kleven Verft AS i Ulstein ser ingen grunn til å tvile på at avtalen med det kroatiske industrikonsernet DIV Group blir gjennomført som planlagt i slutten av måneden. Styreleder Ola Beinnes Fosse sier at advokatfirmaet Selmer har undersøkt påstandene fra en kroatisk politiker om at DIV group har store økonomiske vansker og ikke har kompetanse på skipsbygging. Konklusjonen fra Selmer er at dette ikke stemmer.