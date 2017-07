Kjørte av veien ved Trollveggen

Et kjøretøy har kjørt av veien på E136 ved Trollveggen camping i Rauma. Det var to personer i 60-årene i bilen, og begge sier til politiet at de er uskadet. De er likevel tatt med til legevakten for en sjekk. Det er manuell dirigering på stedet, mens det pågår bilberging