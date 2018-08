Kjempar mot sukkeravgifta

Norske brusfabrikkar held fram kampen mot den auka sukkeravgifta dei fryktar vil knekke bransjen. Leiar for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i Molde, Oskar Dag Sylte jr, skal derfor møte næringsministeren måndag med bodskap om at avgiftene må ned eller heilt bort. – Dersom det held fram som no, kan faren på sikte vere at norske fabrikkar blir flytta utanlands. Spørsmålet er om vi skal ha industri i Noreg eller skal vi ikkje ha det, seier Sylte jr.