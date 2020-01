KFUM-keeper vil spele for Aalesund

KFUM-keeperen Knut André Skjærstein trur det er gode sjansar for at han kan bli AaFK-spelar. Målvakta er på prøvespel med Aalesund denne veka. Han stod i mål for KFUM i 28 kampar i same divisjon som AaFK i fjor.