Kastet øks etter samboer

En 24 år gammel mann fra Nordmøre er tiltalt for flere ganger å ha brukt fysisk og psykisk vold over en periode på fire år mot sin tidligere samboer. Ved ett tilfelle skal han ha kastet en øks etter henne, og han skal flere ganger ha truet henne. Mannen er også tiltalt for å ha brutt besøksforbudet han hadde fått.