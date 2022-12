Kan påverke flytrafikken her i fylket

Per no går det stort sett greitt i flytrafikken i Møre og Romsdal, men forseinkingar ved Oslo lufthamn Gardermoen kan føre til problem også her i fylket seinare i dag. Spesielt på Oslo-flya til Molde, Ålesund, Kristiansund og Ørsta-Volda, Hovden flyplass.