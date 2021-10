Jordras over vegen

Det har gått et jordras over vegen mellom fylkesvei 5896 på Sørestranda og fylkesvei 653 Eiksundvegen i Ørsta kommune. Bredden på raset er ikke bekreftet, men det skal være en meter tykk jordmasse som ligger over vegen, opplyser politiet. Det er ingen bebyggelse i nærheten.