Jobber med lensing på stedet

110-sentralen opplyser at det fortsatt jobbes med lensing på stedet etter at ferga Bolsøy begynte å ta inn vann. De opplyser at det ikke er noen dramatikk. Det jobbes nå med å ordne transport til de som må tilbake til Hellesylt, får NRK opplyst fra folk på stedet. Det er to ferger som går mellom Geiranger og Hellesylt men den andre ferga får ikke lagt til kai mens Bolsøy ligger der.