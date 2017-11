Jo Nesbø på NY Times' liste

"Tørst" av Jo Nesbø havnet på New York Times' liste over årets beste kriminalromaner, som eneste nordiske forfatter. Det er litteraturkritikerlegenden Marilyn Stasio som har sammenstilt listen. Hun har anmeldt krimbøker for avisens litterære bilag siden 1988, og drar frem Nesbøs bok først på listen.