Inviterer miljøministeren til møte om bærekraftig bruk av verdensarvfjordene

I løpet av ein sommersesong får Geiranger besøk av nesten 200 cruiseskip, og mange reagerer på forurensingen som følger med særlig de eldre skipene. Bakgrunnen for brevet er framlegg om tiltak for å redusere forurensingen fra cruistrafikken i verdensarvfjordane.

– Målet er å få til gode miljøløsninger, samtidig som vi kan sikre gode naturopplevelser for våre gjester og opprettholde lokal næringsutvikling, står det i brevet som også er sendt til Sjøfartsdirektoratet.

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad vil ha strengere miljøkrav på verdensarvsfjordene. Foto: Montasje: Heidi Lise Bakke/Trond Vestre / NRK

Videre argumenterer de for at natur og miljø er et konkurransefortrinn vi har i verdensarvfjordene og som det er viktig at ivaretas.

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad har også tidligere uttalt at igangsetting av tiltak er nødvendig for å ta vare på naturen, og for at verdsarvstatusen skal være med oss også i fremtiden.

Ordførerne ønsker et møte med ministeren for å legge frem sine synspunkter i saken.