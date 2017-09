Ingen kyrkjebrann

Brannvesenet har no gått gjennom Tresfjord kyrkje, utan å finne teikn til brann, seier operatør John-Rune Lillebø ved 110-sentralen. Brannvesenet i Vestnes prøver no å finne ut kvifor den automatiske brannalarmen blei utløyst for kort tid sidan.