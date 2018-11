Husk byttelapp!

Snart tennes julegatene, og julehandelen begynner for fullt. Husk byttelapp når du kjøper julegaver, er oppfordringen fra Forbrukerrådet. – Da er du sikker på at den som skal ha gaven, får byttet den dersom den ikke faller i smak. Men vær klar over at byttelappen kan være tidsbegrenset, sier Thomas Iversen, fungerende leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Har du ikke byttelapp, er det opp til butikken om du får byttet gaven.