Hotellutbygging blir utsett

Høge lånerenter set ein stoppar for den planlagde utvidinga ved Grand Hotel på Åndalsnes. Reiselivsgründer Erik Berg i Classic Norway seier til Romsdals Budstikke at det blir utbygging seinare, men at dei ikkje kan setje i gang i ei tid der lånerenta er på over 7 prosent.