Holder fast på kritikk

Fylkesmannen holder fast på konklusjonen om at funksjonshemmete barn gis ikke forsvarlige tjenester i lokalene på gamle Røbekk sykehjem i Molde. Dette til tross for at kommunen har sendt inn et tilsvar. Det var i fjor at Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunens avlastningstilbud for funksjonshemmete barn og avdekte flere avvik. Det skriver Rbnett.no (krever innlogging).