Hødd-trener: – Vi må ha troa

Hødd er Møre og Romsdal sitt siste håp i årets fotball-NM. I morgen spiller 2. divisjonslaget om en kvartfinaleplass borte mot eliteserielaget Bodø/Glimt. Nordlendingene blir naturlige favoritter. – Det er en stor utfordring for et nytt Hødd-lag. Vi har vist i cupen i år at vi har et høyt nivå inne. Vi må reise opp dit og ha tro på det vi kan få til der oppe. Da kan alt skje, sier Hødd-trener Sindre Eid. Bildet er fra da Hødd slo Kristiansund ut av cupen, med stillingen 2–0.