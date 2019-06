Hentar eksperthjelp frå utlandet

Reiarlaget Remøy Management, som eig kystvaktskipet «KV Barentshav», seier at dei jobbar for å rette opp skipet på ein trygg måte. Truleg vert det henta ekspertise frå utlandet. Skipet har ligge i dokk sidan 3. juni for å gjere vedlikehaldsarbeid.